जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शांतिकुंज की संस्थापक माता भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी समारोह के अंतिम दिन के दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अशांति, कलह, उन्माद, अराजकता तथा प्रभुत्व और वर्चस्व की प्रवृत्तियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में विश्व शांति और सामाजिक समरसता की पुनर्स्थापना सबसे बड़ी आवश्यकता है।

कहा कि पिछले सौ वर्षों से निरंतर प्रज्वलित अखंड ज्योति केवल आध्यात्मिक साधना का प्रतीक नहीं बल्कि मानवता को प्रकाश, सद्भाव और समरसता की दिशा देने वाली प्रेरक शक्ति है। माता भगवती देवी शर्मा को आद्यशक्ति का स्वरूप बताते कहा कि उनके तप, त्याग, करुणा और मातृत्व ने गायत्री परिवार को विराट सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया।

उन्होंने गायत्री परिवार के कार्यों को विश्वबंधुत्व, मानवीय एकता और सामाजिक समरसता की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। जन्मशताब्दी समारोह के दलनायक और शांतिकुंज प्रमुख डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि वर्तमान समय एक बड़े वैचारिक और नैतिक समुद्र मंथन का काल है। एक ओर त्याग, सेवा, सद्भाव और परमार्थ की शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर स्वार्थ, लोभ, अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मानवता के सामने चुनौती बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समुद्र मंथन से विष के बीच अमृत की प्राप्ति हुई उसी प्रकार आज भी श्रेष्ठ विचारों और संस्कारों से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। भारतीय संस्कृति के मूल भाव ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों में आत्मभाव देखने से ही संवेदना, सह-अस्तित्व और सामाजिक समरसता विकसित होती है।

उन्होंने प्रकृति को पूजनीय धरोहर बताते कहा कि वर्तमान संकटों का समाधान केवल बाहरी व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि विचार, भाव और आचरण के परिवर्तन से होगा। स्वार्थ से सेवा और संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ना ही सच्चा युग परिवर्तन है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्र पुरी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी देवी स्वरूपा है इसलिए नारी सम्मान और सशक्तीकरण समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है।