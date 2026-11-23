जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच के बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौर नार्को टेस्ट के लिए सोमवार को गुजरात रवाना हो गए। उनका नार्को टेस्ट 24 नवंबर को निर्धारित है। राठौर ने सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करने की बात कहते हुए कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने और प्रकरण की सच्चाई सामने लाने के लिए वह जांच एजेंसी के साथ हर स्तर पर सहयोग करेंगे।

गांधीनगर रवाना होने से पहले बयान जारी कर राठौर ने बताया कि उन्हें सीबीआई का नोटिस मिल चुका है। जांच एजेंसी की कार्रवाई पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

अंकिता भंडारी प्रकरण में उठे सवालों के बीच प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद एजेंसी ने जांच शुरू करते हुए संबंधित लोगों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम हरिद्वार पहुंचकर सुरेश राठौर से पूछताछ कर चुकी है।

वहीं, अभिनेत्री उर्मिला सनावर से भी जांच एजेंसी ने जानकारी जुटाई थी। जेल से बाहर आने के बाद उर्मिला ने देहरादून में सीबीआई के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए थे। दरअसल, प्रकरण से जुड़े कुछ ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए थे।