सुरेंद्र कोली पहचान छिपाने में कैसे हुआ कामयाब? हरिद्वार में वॉचमैन की नौकरी के बाद भी पुलिस को नहीं लगी भनक

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सुरेंद्र कोली लगभग सवा महीने से हरिद्वार में अपनी असली पहचान छिपाकर सदाराम के नाम से रहता आ रहा था। कोली यहां किराये के मकान में रहा और एक सोसायटी में वाचमैन की नौकरी भी की, लेकिन इसके बावजूद वह पुलिस के सत्यापन अभियान की जद में नहीं आया।

इसको लेकर हर सप्ताह होने वाले सत्यापन अभियान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की ओर से जिले भर में हर रविवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में किरायेदारों और बाहरी लोगों के सत्यापन का अभियान चलाया जाता है।

अर्द्धकुंभ की तैयारियों के बीच लापरवाही अभियान के दौरान मकान मालिकों को भी किरायेदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बावजूद सुरेंद्र कोली जैसे चर्चित व्यक्ति का महीनों तक दूसरे नाम से रहना और नौकरी करना पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।