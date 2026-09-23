सुरेंद्र कोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला मौत का राज, इस तरह टूटी सांसों की डोर 

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। निठारी कांड से चर्चा में आए अल्मोड़ा निवासी सुरेंद्र कोली की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टरों के पैनल ने रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण फांसी लगाने के बाद दम घुटना बताया है।

रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार सुरेंद्र कोली ने जीवित अवस्था में फांसी लगाई थी और इसके चलते दम घुटने से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुरेंद्र कोली की गर्दन पर फंदे के दबाव से बने स्पष्ट निशान मिले हैं।