हरिद्वार में जेल से छूटते ही गेट पर बनाई रील, पुलिस ने दबोचकर शांतिभंग में किया चालान

संवाद सूत्र, पथरी। तमंचे के साथ गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर जेल से छूटा आरोपित पथरी थाने पहुंच गया और फिल्मी गाने के साथ रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने आरोपित को धर लिया और जमकर फटकार लगाई। बाद में शांतिभंग में आरोपित का चालान कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, धारीवाला निवासी विनीत को 13 सितंबर को टिकोला तिराहे से पुलिस ने अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। हाल ही में वह जमानत पर जेल से छूटा और पथरी थाने जा पहुंचा। आरोपित ने थाने के गेट से निकलते हुए रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दी।