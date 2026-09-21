हरिद्वार में अवैध संबंध के चलते बिजनौर के व्यक्ति की हत्या, पति-पत्नी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बिजनौर के अधेड़ व्यक्ति की हत्या अवैध संबंध के चलते हुई थी। पति को छोड़ने का दबाव बनाने पर दंपति ने मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपित पति-पत्नी को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर लिया है।

एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि 17 सितंबर की सुबह दूधियाबंद के पास जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के पास बिजनौर की बस का टिकट मिला, लेकिन पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था। पुलिस ने आसपास के जिलों में संपर्क कर पहचान के प्रयास किए। 20 सितंबर को हरिद्वार पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान गोपाल निवासी बिजनौर के रूप में की। इसके बाद उसके बेटे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 21 सितंबर को मोतीचूर रेलवे स्टेशन से नरेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया।