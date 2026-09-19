फांसी से बचता रहा सुरेंद्र कोली... आखिर फंदे पर ही लटका मिला, आज होगा पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट से बरी होने वाला सुरेंद्र कोली कई बार फांसी की सजा से बाल-बाल बचा, लेकिन उसकी मौत आखिरकार फांसी लगने से ही हुई।

लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि बच्चों के अपहरण, अप्राकृतिक कृत्य और उनका मांस भक्षण जैसे घिनौने आरोप लगने पर भी खुदकुशी नहीं करने वाले कोली के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि उसने फांसी लगा ली।

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शनिवार को उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके घर वाले हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अब निगाह पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है।