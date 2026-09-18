आत्महत्या से पहले सुरेंद्र कोली ने किसे किया आखिरी फोन? गहराया मौत का रहस्य

जागरण संवाददाता, रानीखेत। Surendra Koli Suicide: निठारी कांड में उच्चतम न्यायालय से बीते वर्ष दोषमुक्त सुरेंद्र कोली आत्महत्या के पीछे बड़ा रहस्य छोड़ गया। बीती रात उसने फोन कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत को बताया था कि खोखा स्वामी उसे रुपयों के लिए परेशान कर रहा है और अगली सुबह उसने दुनिया ही छोड़ दी।

पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने बताया कि वह हरिद्वार रवाना हो गए हैं। बीती रात सुरेंद्र कोली ने उसे फोन पर बताया था कि उसे खोखा मुहैया कराने वाले एक किसान नेता ने खोखे का किराया बढ़ा दिया। उस पर रुपया देने का दबाव बना रहा है। इस मामले में कुछ मदद का आग्रह भी किया था।

2006 में निठारी हत्या व दुष्कर्म कांड ने उससे सब कुछ छीन लिया। तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। पुत्र को जन्म देने के बाद वह जेल में मिलने जाती थी। लगभग दस वर्ष पूर्व जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई, उसके बाद उसकी पत्नी का हौसला टूटता गया। 2015 में न्यायालय ने फांसी की सजा में राहत देते हुए उम्रकैद सुनाई थी।