2006 का निठारी कांड... मिले थे कई बच्चों के कंकाल, सुबूतों के अभाव में बरी हो गया था सुरेंद्र कोली

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी गांव में पंधेर की कोठी के पास नाले से आसपास से लापता हुए कई बच्चों के कंकाल और अवशेष बरामद हुए थे।

यह माना गया था कि बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली ने अपहरण कर बच्चों की हत्या की है। दोनों पर बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य और उनका मांस भक्षण जैसे आरोप भी लगे थे।

फॉरेंसिक सुबूतों के अभाव में बरी हो गया था कोली

इस घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और आरोपितों को फांसी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। कांड का मुख्य आरोपित सुरेंद्र कोली निवासी ग्राम मंगरुखाल, भिकियासेड़ अल्मोड़ा था। जो नोएडा के सेक्टर-31 स्थित व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर का घरेलू नौकर था।