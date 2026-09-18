आखिर किन परिस्थितियों में सुरेंद्र कोली ने उठाया आत्महत्या जैसा कदम? जिसने किराए पर दी दुकान उसे भी नहीं पता थी सही पहचान

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। निठारी कांड के आरोपित रहे सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन गांव में सामाजिक बहिष्कार के चलते हुए हरिद्वार में अपनी जिंदगी काट रहा था।

अभी तक की पड़ताल में सामने आया है कि कुछ दिन पहले उसने औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में भी चाय की ठेली लगाई थी। वह सदाराम के नाम से हरिद्वार में रह रहा था। सुरेंद्र कोहली बाद में देहरादून जाकर भी काम किया। दो महीने पहले फिर से वह हरिद्वार लौटा था और भूपतवाला में चाय का खोखा किराये पर लिया था।

उत्तरी हरिद्वार के संत बाहुल्य भूपतवाला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। सिंचाई विभाग की जमीन पर स्थानीय निवासियों ने अवैध रूप से धोखे और दुकानें बनाई हुई हैं। उन्हें में से एक खोखे के मालिक राजीव से सुरेंद्र कोली ने दो महीने पहले किराए पर खोखा लिया था।