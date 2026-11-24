जागरण संवाददाता, रुड़की। देहरादून एसटीएफ की टीम ने बुधवार को गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप बरामद की।

कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने मेडिकल स्टोर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। टीम बरामद दवाओं और मेडिकल स्टोर से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। देहरादून एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि सुनहरा स्थित एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है।

इस सूचना पर मंगलवार को एसटीएफ की टीम ने सुनहरा स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान टीम को अल्प्राजोलम की 600 गोलियां और ट्रामाडोल के 600 कैप्सूल मिले। दवाओं की इतनी बड़ी मात्रा मिलने पर टीम ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया।