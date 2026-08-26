विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले शूटर शौर्य सैनी की मेहनत को सम्मान, मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार

संवाद सहयोगी, रुड़की। टोक्यो में 25वें समर डेफलिम्पिक्स-2025 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुड़की निवासी शूटर शौर्य सैनी को इस साल का हिमालय रत्न खेल पुरस्कार दिया जाएगा। डेफलिम्पिक्स के क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 584 अंक हासिल कर नया विश्व रिकार्ड भी बनाया। उनकी इस उपलब्धि से रुड़की में खुशी का माहौल है।

पैरा खिलाड़ी 23 वर्षीय शौर्य सैनी रुड़की के नेहरू नगर में रहते हैं। उनके पिता शील चंद सैनी और माता कविता सैनी ने बताया कि शौर्य देहरादून के हिमालयन इंस्टीट्यूट में आडियोलाजी की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ ही शौर्य ने निशानेबाजी के क्षेत्र में भी अपनी मेहनत और लगन से मुकाम हासिल किया है।