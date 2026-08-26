Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले शूटर शौर्य सैनी की मेहनत को सम्मान, मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार

By Raman Kumar Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 02:05 PM (IST)

टोक्यो डेफलिम्पिक्स-2025 में रजत पदक जीतने और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले शूटर शौर्य सैनी को हिमालय रत्न खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

संवाद सहयोगी, रुड़की टोक्यो में 25वें समर डेफलिम्पिक्स-2025 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुड़की निवासी शूटर शौर्य सैनी को इस साल का हिमालय रत्न खेल पुरस्कार दिया जाएगा। डेफलिम्पिक्स के क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 584 अंक हासिल कर नया विश्व रिकार्ड भी बनाया। उनकी इस उपलब्धि से रुड़की में खुशी का माहौल है।

पैरा खिलाड़ी 23 वर्षीय शौर्य सैनी रुड़की के नेहरू नगर में रहते हैं। उनके पिता शील चंद सैनी और माता कविता सैनी ने बताया कि शौर्य देहरादून के हिमालयन इंस्टीट्यूट में आडियोलाजी की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ ही शौर्य ने निशानेबाजी के क्षेत्र में भी अपनी मेहनत और लगन से मुकाम हासिल किया है।

यह भी पढ़ें- 38वें नेशनल गेम्स में जीता था गोल्ड, अब उत्तराखंड पुलिस की ममता को मिलेगा हिमालय खेल रत्न सम्मान

पिता शील चंद सैनी ने बताया कि शौर्य ने 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद 2024 में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में शौर्य ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक हासिल किया।

इसी प्रतियोगिता में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में रजत भी जीता। 2024 में आइएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में शौर्य ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। उनकी सफलता में पूर्व ओलिंपियन और मुख्य कोच अंजली भागवत का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा।

यह भी पढ़ें- कौन है उत्तराखंड की होनहार बॉक्सर खुशी चंद? मिलेगा हिमालय रत्न खेल पुरस्कार