38वें नेशनल गेम्स में जीता था गोल्ड, अब उत्तराखंड पुलिस की ममता को मिलेगा हिमालय खेल रत्न सम्मान

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कत्यूर घाटी के पिंगलों गांव की निवासी ममता खाती को हिमालय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिससे गांव में खुशी की लहर है।

इससे पूर्व, ममता ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड और कांस्य पदक जीतकर गरुड़ तहसील और बागेश्वर जनपद का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि से कत्यूर घाटी के लोग गर्वित हैं और गांव में उत्सव का माहौल है।