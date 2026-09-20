उत्तराखंड आने वाले यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी: 26-29 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द, कईयों के बदले रूट

संवाद सूत्र, लक्सर। मुरादाबाद मंडल के रायसी स्टेशन पर अप और लूप लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते 26 से 29 सितंबर तक विभिन्न चरणों में ट्रैफिक और पावर ब्लाक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में कुछ ट्रेनों को रद, विनियमित, पुनर्निर्धारित और परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।

यह ट्रेन रहेगी रद चंदौसी से चलकर ऋषिकेश जाने वाली पैसेंजर 26 से 29 सितंबर तक

ऋषिकेश से चंदौसी जाने वाली पैसेंजर 25 से 28 सितंबर तक

प्रयागराज से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली एक्स.27 सितंबर को

योग नगरी से प्रयागराज जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस 27 सितंबर को रास्ते में आधा घंटा रोककर चलायी जाएगी दरभंगा एक्स. दरभंगा से अमृतसर जाने वाली एक्स. 28 सितंबर को रास्ते में 30 मिनट रोक चलायी जाएगी