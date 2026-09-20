त्योहारों पर घर की राह होगी आसान: रेलवे ने चलाईं 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें रूट और टाइमिंग
उत्तर मध्य रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के लिए पांच जोड़ी विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की है।
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उत्तर मध्य रेलवे ने पांच जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाईं।
दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व पर यात्रियों को सुविधा।
प्रयागराज, सूबेदारगंज से दक्षिण, उत्तर, पश्चिम भारत तक।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर घर लौटने की तैयारी कर रहे रेल यात्रियों के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने पांच जोड़ी विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर दी है। नियमित गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट की परेशानी को देखते हुए प्रयागराज, सूबेदारगंज और कानपुर से दक्षिण, उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख शहरों के लिए यह विशेष ट्रेन चलेंगी। स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं।
दक्षिण भारत के लिए प्रयागराज–चार्लापल्ली (सिकंदराबाद) अमृत भारत विशेष ट्रेन प्रयागराज से प्रत्येक सोमवार शाम छह बजे रवाना होकर अगले दिन मंगलवार शाम 6:35 बजे चार्लापल्ली पहुंचेगी। चार्लापल्ली से प्रत्येक मंगलवार रात 9:35 बजे प्रस्थान कर बुधवार रात 10:10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।
प्रयागराज–तिरुचानूर (तिरुपति) सुपरफास्ट प्रयागराज से प्रत्येक शनिवार सुबह 05:20 बजे छूटकर अगले दिन रविवार शाम 4:10 बजे तिरुचानूर पहुंचेगी। तिरुचानूर से प्रत्येक रविवार रात 11:55 बजे रवाना होकर मंगलवार सुबह 10:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।
दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के लिए प्रयागराज–दादरी सुपरफास्ट प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार रात आठ बजे चलकर शनिवार सुबह 6:30 बजे दादरी पहुंचेगी। दादरी से प्रत्येक शनिवार रात 10:15 बजे चलकर रविवार सुबह 08:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।
सूबेदारगंज–दादरी सुपरफास्ट सूबेदारगंज से प्रत्येक बृहस्पतिवार रात 8:05 बजे प्रस्थान कर शुक्रवार सुबह 06:30 बजे दादरी पहुंचेगी। दादरी से प्रत्येक शुक्रवार रात 8:10 बजे रवाना होकर शनिवार सुबह 05:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी।
प्रयागराज–हजरत निजामुद्दीन स्पेशल (झांसी-आगरा रूट) प्रयागराज से प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:25 बजे छूटकर बुधवार सुबह 11:35 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। निजामुद्दीन से प्रत्येक बुधवार दोपहर 3:45 बजे प्रस्थान कर गुरुवार सुबह 09:10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।
सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि सूबेदारगंज–भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल सूबेदारगंज से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को शाम 7:25 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 5:40 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। भगत की कोठी से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार रात 8:40 बजे चलकर अगले दिन शाम 7:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी।