रुड़की में ट्रक और स्कूटी की आमने-सामने की भिड़ंत, युवक की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, रुड़की। धनोरी स्थित एनआईसी कॉलेज के पास शनिवार सुबह ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कलियर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दौलतपुर निवासी अनुज (25) शनिवार सुबह अपनी स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान धनोरी एनआईसी कॉलेज के पास सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनुज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है।