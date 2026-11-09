रुड़की के हरिद्वार रोड पर टेंट हाउस में पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

जागरण संवाददाता, रुड़की। हरिद्वार रोड स्थित एक टेंट हाउस में देर रात पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। टेंट हाउस के लिंटर से आगे बने टीन शेड में लगी आग ने देखते ही देखते वहां रखे टेंट से जुड़े सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से बड़ी संख्या में कुर्सी, मेज, पर्दे, सीलिंग और अन्य सामान जलकर राख हो गया।

आग इतनी तेजी से फैली कि टेंट हाउस संचालक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग से करीब 10 लाख रुपये से अधिक का सामान जलने का अनुमान है। हरिद्वार रोड पर स्थित शेरपुर निवासी विशवराम सैनी नक घर के पास ही टेंट हाउस है।

बताया गया है कि रात करीब 12 बजे तक टेंट हाउस के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। इसके बाद सभी कर्मचारी अपना काम खत्म कर घर चले गए। कर्मचारियों के जाने के कुछ समय बाद टीन शेड में आग लग गई।

आशंका जताई जा रही है कि आसपास चलाए गए पटाखों की चिंगारी टीन शेड तक पहुंचने के कारण आग लगी। आग लगने के बाद टेंट हाउस से धुआं और लपटें उठने लगीं। आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो मौके पर अफरातफरी मच गई।

आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। आग ने टेंट हाउस में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। विशेष रूप से टेंट के कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली कुर्सियां, मेज, पर्दे, सीलिंग और अन्य सामग्री आग में जल गई।