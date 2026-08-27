Roorkee Sisters Murder Case: बहनों के कारण टूटा था रिश्ता... तमंचा खरीद पांच दिन तक की रेकी, फिर खेला खूनी खेल

जागरण संवाददाता, रुड़की। दो सगी बहनों की हत्या के मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस पूछताछ में विवेक उर्फ विक्की ने बताया कि करीब दस दिन पहले उसका रिश्ता टूट गया था। वह इस बात को लेकर बेहद गुस्से में था और अपनी दोनों बहनों के चरित्र एवं चाल-चलन को रिश्ता टूटने की वजह मान रहा था।

इसी नाराजगी ने उसके भीतर इस कदर आक्रोश पैदा किया कि उसने अपनी ही दोनों बहनों की हत्या की साजिश रच डाली। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने करीब पांच दिन तक बहनों की गतिविधियों की रैकी की।

पुलिस के मुताबिक, आरोपित ने हत्या के लिए हथियार का भी इंतजाम पहले ही कर लिया था। उसने मुजफ्फरनगर से करीब दस हजार रुपये में तमंचा और कारतूस खरीदे थे। इसके बाद वह सही समय का इंतजार करता रहा। करीब पांच दिन तक वह गणेशपुर और सुभाषनगर के चक्कर काटता रहा।

मंगलवार देर शाम मौका मिलते ही उसने पहले गणेशपुर सेक्टर रोड पर बडी बहन संगीता की गोली मारकर हत्या की और इसके करीब 10 से 15 मिनट बाद सुभाषनगर की गली नंबर पांच में अपनी दूसरी बहन पुष्पा को भी गोलियों से भून दिया। वारदात के दौरान वहां मौजूद जीजा संदीप को भी उसे नहीं छोड़ा। सुषमा काफी समय पहले अपने पति से अलग हो गई थी। वहीं पुष्पा ने भी अपने पति और बच्चाें को छोड़कर संदीप का हाथ थाम लिया था।

ल ड़की वालों ने शादी के कर दिया था इनकार चुडियाला गांव तक उनकी बहनों को लेकर लोग विवेक को ताने देने थे। विवेक की शादी नहीं हो रही थी। विवेक का मुजफ्फरनगर मे रिश्ता तय हुआ था। उनके कानों तक किसी ने यह बात पहुंचा दी। जिसके चलते करीब दस दिन पहले उन्होंने बेटी की शादी विवेक से करने से इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया। यह बात विवेक के दिल मे इस कदर घर कर गई कि उसकी दोनों बहनों के चाल चलन से उसका रिश्ता टूटा है।

दोनों बहनें ही उसकी शादी में अड़चन बनी है। यह सोचकर वह गुस्से से पागल हो गया। इस गुस्से ने ही उसके अंदर बदला लेने की आग पैदा कर दी। उसने अपनी बहनों को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। इसके लिए उसने तमंचा खरीदा। पुलिस पूछताछ में उसके करीब पांच दिन तक रैकी करने की बात सामने आई है।

इस दौरान वह बहनों के आने-जाने के समय, उनके रास्ते और गतिविधियों पर नजर रखता रहा। आरोपित ने इस बात का भी अंदाजा लगाया कि किस स्थान पर दोनों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। रैकी के बाद उसने मंगलवार को वारदात के लिए दिन और स्थान तय किया। पहले संगीता को निशाना बनाया गया और उसके बाद कुछ ही मिनटों में दूसरी बहन पुष्पा की हत्या कर दी।

13 माह तक रहा था जेल में रुड़की: विवेक का रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय चौक के पास कोचिंग सेंटर है। वर्ष 2023 में वह नकल विरोधी कानून में कनखल से जेल गया था। वह करीब 13 माह तक जेल में रहा था। जेल में रहने के दौरान भी उसका मेलजोल अपराधिक किस्म के लोगों से हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद उसका व्यवहार में भी बदलाव हुआ था।

लोगों के जेहन में एक सवाल तमंचे से आखिर कैसे चलाये सात राउंड रुड़की: पुलिस ने दोनों बहनों की हत्या के मामले में उसके भाई को गिरफ्तार कर मामले का पटाक्षेप कर दिया है। पुलिस ने हत्या की वजह भी सामने ला दी है, लेकिन इनके सबके बीच लोगों के जेहन में एक सवाल कौंध रहा है। आखिर तमंंचे से आरोपित ने सात रांउड कैसे फायरिंग की।

दोनाें बहनों को दो दो गोली मारी गई। जीजा को भी दो गोली लगी। वहीं एक गोली निशाने पर नहीं लगी। उसने इतनी तेजी से तमंचे में कारतूस कैसे लोड किये। इन सवालों के जवाब पुलिस भी सही तरीके से नहीं दे पा रही है।

विवेक को था तीसरी बहन का डर रुड़की: विवेक के तीन बहनें हैं। दो की हत्या उसने कर दी है। एक छोटी बहन भी शादीशुदा है। पुलिस के मुताबिक संगीता की शादी बागपत में हुई थी। वह काफी समय पहले पति से अलग हो गई थी। बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। अर्जुन के पिता की उससे कभी कभार फोन पर बात होती थी। इसके बाद संगीता के संपर्क में पुष्पा आई।