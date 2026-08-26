Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रुड़की में चार दिन में तीन हत्याएं, ताबड़तोड़ फायरिंग से पुलिस पर उठे सवाल

By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 02:21 PM (IST)

रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में चार दिनों के भीतर तीन हत्याओं और ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटनाओं से दहशत फैल गई है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की और आसपास का क्षेत्रों में पिछले चार दिन में हुई हत्या और गोलीबारी की लगातार घटनाओं से दहल उठा है। चार दिन में हत्या की तीन घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ढंडेरा में कैंटीन संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या, कलियर के बेडपुर में ढाबा संचालक पर फायरिंग और गणेशपुर व सुभाषनगर में दो बहनों की गोली मारकर हत्या की घटना से पुलिस बैकफुट पर आ गई है। वहीं, मंगलवार की शाम बेलड़ा में रंजिश के चलते युवक को गोली मारने की घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल

चार दिन पहले शुक्रवार देर रात ढंडेरा में रंजिश के चलते कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उसे निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। वारदात में उसका साथी प्रशांत भी घायल हुआ था। हत्या की इस घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशेां को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद भी क्षेत्र में गोलीबारी की घटनाएं थम नहीं रही। मुठभेड़ की घटना से बेखौफ बदमाशों ने सोमवार देर रात कलियर क्षेत्र के बेडपुर चौक पर दो बाइकों पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने होटल संचालक शोऐब पर फायरिंग कर दी। शोऐब ने किसी तरह मौके से बचकर अपनी जान बचाई। गोली के छर्रे होटल की दीवार में जा धंसे।

वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद मंगलवार की देर शाम दो बहनों की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक फायरिंग की घटनाओं ने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से दस मिनट के अंतराल पर दो बहनों की हत्या कर तीसरे को गोली मारकर घायल कर दिया गया।

इससे पहले मंगलवार को रंजिश में बेलड़ा निवासी पप्पू को भी गोली मारकर घायल किया गया। इन घटनाओं से पुलिस की सुरक्षा में चूक साफ नजर आ रही है।

यह भी पढ़ें- रुड़की में दो बहनों का कत्ल: जिस भाई पर था भरोसा, उसी ने की हत्या... ये है असली कहानी

यह भी पढ़ें- Roorkee Sisters Murder: रुड़की में दो बहनों की हत्या का राज... आरोपी भाई की पुरानी कहानी सामने आते ही बढ़ा मामला