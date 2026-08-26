रुड़की में चार दिन में तीन हत्याएं, ताबड़तोड़ फायरिंग से पुलिस पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की और आसपास का क्षेत्रों में पिछले चार दिन में हुई हत्या और गोलीबारी की लगातार घटनाओं से दहल उठा है। चार दिन में हत्या की तीन घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ढंडेरा में कैंटीन संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या, कलियर के बेडपुर में ढाबा संचालक पर फायरिंग और गणेशपुर व सुभाषनगर में दो बहनों की गोली मारकर हत्या की घटना से पुलिस बैकफुट पर आ गई है। वहीं, मंगलवार की शाम बेलड़ा में रंजिश के चलते युवक को गोली मारने की घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल चार दिन पहले शुक्रवार देर रात ढंडेरा में रंजिश के चलते कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उसे निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। वारदात में उसका साथी प्रशांत भी घायल हुआ था। हत्या की इस घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशेां को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद भी क्षेत्र में गोलीबारी की घटनाएं थम नहीं रही। मुठभेड़ की घटना से बेखौफ बदमाशों ने सोमवार देर रात कलियर क्षेत्र के बेडपुर चौक पर दो बाइकों पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने होटल संचालक शोऐब पर फायरिंग कर दी। शोऐब ने किसी तरह मौके से बचकर अपनी जान बचाई। गोली के छर्रे होटल की दीवार में जा धंसे।