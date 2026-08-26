रुड़की में दो बहनों का कत्ल: जिस भाई पर था भरोसा, उसी ने की हत्या... ये है असली कहानी

जागरण संवाददाता, रुड़की। मंगलवार शाम शहर को दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड में हमलावर के बेखौफ अंदाज ने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले बड़ी बहन की हत्या करने के बाद बेखौफ हमलावर 15 मिनट में उसकी छोटी बहन के घर पहुंचा और वहां छोटी बहन के साथ उसके पति पर भी गोलियां दागकर फरार हो गया। भाई को दोनों बहनों के चरित्र पर शक था। इसिलिए उसने दोनों की हत्या कर दी।

आमतौर पर पहला कत्ल करने के बाद जहां अपराधी छिपने या भागने का प्रयास करते हैं, वहीं इस वारदात से जाहिर होता है कि हमलावर के सिर पर खून सवार था। वह अंजाम की परवाह किए बिना पैदल ही घटनास्थल से निकला, फिर 15 मिनट के भीतर दूसरी बहन के ठिकाने पर पहुंच गया।