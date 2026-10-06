रुड़की में किराए के झगड़े में मकान मालकिन और किराएदार सड़क पर भिड़ीं, लड़ते-लड़ते नाले में गिरीं

जागरण संवाददाता, रुड़की। आजाद नगर-शेखपुरी रोड पर सोमवार को मकान के किराए को लेकर दो महिलाओं के बीच ऐसा विवाद हुआ कि सड़क पर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। मकान मालकिन और किराएदार के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

दोनों महिलाएं सड़क पर एक-दूसरे से भिड़ गईं। इसी दौरान धक्का-मुक्की करते हुए दोनों सड़क किनारे नाले में जा गिरीं। महिलाओं के बीच हो रहे इस विवाद को देखकर मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।

लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कर मामला शांत कराया। सूचना पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आजाद नगर-शेखपुरी रोड पर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब किराए को लेकर एक मकान मालकिन और किराएदार महिला आमने-सामने आ गईं।

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले मकान के किराए को लेकर बातचीत और कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों महिलाओं के बीच सड़क पर ही हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों महिलाएं एक-दूसरे से भिड़ती चली गईं।