Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रुड़की के अमृत लॉ कॉलेज में दीवार गिरी, पीएसी जवान मलबे में दबा, बचाव कार्य जारी

By RamanEdited By: Rahul Chauhan
Published: Mon, 05 Oct 2026 02:29 PM (IST)

कलियर-धनोरी के अमृत लॉ कॉलेज में एक इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे हड़कंप मच गया। मलबे में एक ...और पढ़ें

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, रुड़की। कलियर-धनोरी के अमृत लॉ कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल, कॉलेज में ठहरी एक प्लाटून पीएसी ठहरी है।

कॉलेज में बाथरूम की ओर बनी एक बिल्डिंग का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे में एक पीएसी जवान के दबे होने की सूचना से हड़कंप मच गया है।

सूचना मिलते ही कलियर कोतवाल कमल मोहन भंडारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस टीम ने मलबे में दबे जवान को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है। 

यह भी पढ़ें- रुड़की में आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली, उत्तराखंड और यूपी के युवाओं को मिलेगा मौका