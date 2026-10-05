रुड़की के अमृत लॉ कॉलेज में दीवार गिरी, पीएसी जवान मलबे में दबा, बचाव कार्य जारी

जागरण संवाददाता, रुड़की। कलियर-धनोरी के अमृत लॉ कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल, कॉलेज में ठहरी एक प्लाटून पीएसी ठहरी है।

कॉलेज में बाथरूम की ओर बनी एक बिल्डिंग का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे में एक पीएसी जवान के दबे होने की सूचना से हड़कंप मच गया है।

सूचना मिलते ही कलियर कोतवाल कमल मोहन भंडारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस टीम ने मलबे में दबे जवान को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है।

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