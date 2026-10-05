रुड़की अग्निवीर भर्ती में दौड़ते समय अभ्यर्थी बेहोश, शुगर लेवल कम होने का अंदेशा

जागरण संवाददाता, रुड़की। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने आए हरदोई जनपद उत्तर प्रदेश के निवासी आयुष सोमवार सुबह दौड़ लगाते समय अचानक बेहोश होकर गिर गए। इससे भर्ती स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आयुष को आनन फानन में प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।