यूपी और उत्तराखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 5 से 23 अक्टूबर तक रुड़की में अग्निवीर भर्ती रैली

जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर में पांच अक्टूबर से शुरू होने जा रही प्रदेश के अग्निवीरों की भर्ती को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में तीन अक्टूबर को संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई गई है।

पांच अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक रुड़की में बड़ी भर्ती प्रक्रिया हाे रही है। इस प्रक्रिया में हजारों की संख्या में किशोर एवं युवा जुटेंगे। इसको लेकर सेना की ओर से अपनी तैयारी की गई हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। इस रैली में पांच अक्टूबर को एआरओ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बरेली की सभी तहसीलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।