यूपी और उत्तराखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 5 से 23 अक्टूबर तक रुड़की में अग्निवीर भर्ती रैली
रुड़की में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है।
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जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर में पांच अक्टूबर से शुरू होने जा रही प्रदेश के अग्निवीरों की भर्ती को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में तीन अक्टूबर को संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई गई है।
पांच अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक रुड़की में बड़ी भर्ती प्रक्रिया हाे रही है। इस प्रक्रिया में हजारों की संख्या में किशोर एवं युवा जुटेंगे। इसको लेकर सेना की ओर से अपनी तैयारी की गई हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। इस रैली में पांच अक्टूबर को एआरओ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बरेली की सभी तहसीलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।
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साफ-सफाई एवं रैन बसेरे आदि को करें दुरुस्त
सेना में भर्ती होने के लिए आने वालों के लिए पर्याप्त बसों की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ ही खाने-पीने की वस्तुओं के रेट निर्धारित हो, जिम्मेदार विभाग इस बात की निगरानी करेंगे कि कोई भी इस अवसर पर सामान को अधिक कीमत पर ना बचे। भर्ती में आने वालों को बेहतर सुविधा मिले, इस बात का सभी को ध्यान रखना है।
नगर निगम साफ-सफाई एवं रैन बसेरे आदि को दुरुस्त करें। कहीं पर बिजली के तार आदि ऐसे ना हो, जिससे हादसा होने का खतरा उत्पन्न हो। भर्ती के दौरान सबसे अधिक परेशानी यातायात व्यवस्था को लेकर आती है। इसलिए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
इसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सभी को तीन अक्टूबर को पूरी तैयारियों के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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उत्तराखंड के युवाओं के लिए भर्ती कार्यक्रम
- 13 अक्टूबर- उत्तरकाशी एवं चमोली
- 14अक्टूबर- चमोली
- 15अक्टूबर- टिहरी गढ़वाल
- 16अक्टूबर- पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर, पौडी, थैलीशैण, धूमाकोट, लैंसडोन, बैरोखाल एवं जखणीखाल
- 17अक्टूबर- पौडी गढ़वाल के सतपुली, चौबट्टाखाल, कोटद्वार, यमकेश्वर, चॉकीसैण, रिखणीखाल
- 18 अक्टूबर- रुद्रप्रयाग एवं देहरादून के निर्धारित क्षेत्र
- 19 अक्टूबर-देहरादून एवं हरिद्वार
- 20 अक्टूबर- चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी क्षेत्र के अग्निवीर टेक्नीकल एवं ट्रेडसमैंन भर्ती
- 21 से 23 अक्टूबर- चिकित्सा परीक्षण के लिए आरक्षित तिथियां