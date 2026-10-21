उत्तराखंड से चलने वाली रूटीन ट्रेनों में नो रूम, चलेंगी आठ जोड़ी त्योहार स्पेशल... नोट करें टाइम और दिन

जागरण संवाददाता, हरिद्वार । त्योहारी सीजन में नियमित ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से आठ जोड़ी त्योहार स्पेशल संचालित की जा रही हैं।

योगनगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर, कोलकाता, उदयपुर सिटी और अजमेर वहीं हरिद्वार से वीरावल, साबरमती जंक्शन, बाड़मेर और जबलपुर के लिए ट्रेन संचालित की जा रही है। यात्रियों की सुविधा को रेलवे प्रशासन की ओर से नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाने की योजना है।