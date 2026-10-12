जागरण संवाददाता, सिवान। आगामी त्योहारों में रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए शकूर बस्ती-मानसी-शकूर बस्ती के बीच अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाई जाएगी।

इसमें सीट रिजर्व होने की चिंता में पड़े लोगों को काफी सुविधा होगी। गोरखपुर के रास्ते चलने वाली ट्रेन संख्या 04406/04405 के परिचालन से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्टेशनों के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।

यह ट्रेन सिवान जंक्शन होकर गुजरेगी, इससे स्थानीय यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा होगी। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04406 शकूर बस्ती-मानसी अनारक्षित त्योहार विशेष पांच, छह, सात, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को शकूर बस्ती से चलेगी।

शकूर बस्ती से शाम 7:10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 4:45 बजे सिवान जंक्शन पहुंचेगी। यहां से छपरा के लिए शाम 6:25 बजे प्रस्थान करेगी। नवंबर में आठ-आठ फेरों में होगा परिचालन इसके बाद सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटोरी, बरौनी और बेगूसराय होते हुए तीसरे दिन रात 2:30 बजे मानसी पहुंचेगी।

वही, वापसी में ट्रेन संख्या 04405 मानसी-शकूर बस्ती अनारक्षित त्योहार विशेष सात, आठ, नौ, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को चलेगी।