हरिद्वार में विजयदशमी पर महानिर्वाणी अखाड़े में शस्त्र पूजन, सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश भालों की हुई विशेष पूजा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। विजयदशमी पर कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में पारंपरिक विधि-विधान के साथ शस्त्र पूजन किया गया। अखाड़े के नागा संन्यासियों ने प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए अस्त्र-शस्त्रों की पूजा की।

इस दौरान सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक पवित्र भालों का विशेष पूजन कर धर्म रक्षा का संकल्प दोहराया गया। श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्रीमहंत रवींद्र पुरी महाराज ने कहा कि दशहरे पर शस्त्र पूजन सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।