हरिद्वार में यातायात सुगम बनाने के लिए हटाए गए 15 अनुपयोगी विद्युत पोल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अनुपयोगी विद्युत पोलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर ऊर्जा निगम की टीम ने भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक करीब 15 अनुपयोगी विद्युत पोल हटा दिए हैं।

इन पोलों पर निजी कंपनियों और केबल ऑपरेटरों की ओर से लगाए गए तारों को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता दीपक सैनी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में ऐसे विद्युत पोलों को चिह्नित किया जा रहा है, जो उपयोग में नहीं हैं और यातायात में बाधा बन रहे हैं।