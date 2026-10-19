दशहरा पर हरिद्वार में यातायात प्लान लागू, कई मार्गों पर नो एंट्री और पार्किंग की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दशहरा पर्व पर रावण दहन और दशहरा मेले के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। मेला स्थलों के आसपास कई मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, जबकि श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पांच स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में यातायात यथावत संचालित होगा। भीड़ का दबाव बढ़ने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डायवर्जन लागू किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि बीएचईएल के सेक्टर-4 में सेक्टर-4 चौक से स्वर्ण जयंती पार्क चौक और शॉपिंग सेंटर से सेक्टर-4 चौक के बीच सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।