शारदीय नवरात्र: मां शैलपुत्री की पूजा से पाएं सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जाः श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना का विशेष महत्व है। मां शैलपुत्री शक्ति, आस्था और दृढ़ संकल्प की प्रतीक हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने कहा कि मां भगवती की सच्चे मन से की गई आराधना से जीवन में सुख-समृद्धि, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

नवरात्र केवल पूजा-अर्चना का पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और नारी शक्ति के सम्मान का भी प्रतीक है। श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने कहा कि मां दुर्गा की उपासना मनुष्य को धर्म, सेवा, संयम और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

नवरात्र में श्रद्धालुओं को पूरी श्रद्धा और विधि-विधान से मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। मां शैलपुत्री की कृपा से भक्तों को जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि प्रथम नवरात्र पर प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थल की सफाई करें।