    हरिद्वार में एसएसपी साहब ने जवानों संग लगाई दौड़, परखी अधीनस्थों की फिटनेस; बोले- परेड अनुशासन का अहम हिस्सा

    By Gaurav Tyagi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:02 PM (IST)

    हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने पुलिस लाइन में जवानों के साथ दौड़ लगाई और उनकी फिटनेस का जायजा लिया। उन्होंने परेड को अनुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। एसएसपी ने पुलिस माडर्न स्कूल में बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं और चॉकलेट बांटी।

    एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने जवानों के साथ लगाई दौड़। जागरण 

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड में सलामी लेकर जवानों के साथ दौड़ लगाई। जवानों की फिटनेस को परखते हुए जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए ड्यूटी करने के लिए प्रोत्साहित किया और टिप्स भी दिए।

    पुलिस लाइन का किया निरीक्षण 

    एसएसपी ने परेड पुलिस का अनुशासन का अहम हिस्सा है, जो हमें अनुशासन सिखाता है। इस दौरान टोलीवार ड्रिल कराई गई। ड्रिल में पाई गई कमियों को दुरुस्त करने निर्देश दिए। परेड के बाद कप्तान ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन का निरीक्षण किया।

    बोले, अपनी जिम्मेदारी का करें निर्वहन


    मैस, जवानों की सुविधा के लिए कैंटीन, कर्मचारी बैरक, व्यायामशाला, बहुद्देशीय हाल, परिवहन शाखा व क्वार्टर गार्ड का मुआयना किया। साथ ही पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। परेड के दौरान एसएसपी ने कहा कि सभी लोग अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

    पुलिस माडर्न स्कूल पहुंचे एसएसपी

    एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल शुक्रवार को पुलिस माडर्न स्कूल में पहुंचे और बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं। बच्चों को चाकलेट वितरित करते हुए उनसे बातचीत की। चाकलेट पाकर बच्चों ने एसएसपी को थैंक्यू बोला।

