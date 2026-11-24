जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पुलिस मुख्यालय के स्थानांतरण आदेश के बाद हरिद्वार में तैनात 13 निरीक्षकों की जिले से रवानगी हो गई। दूसरे जिलों से स्थानांतरित होकर आने वाले निरीक्षकों की आमद के बाद जिले के आधे से ज्यादा थानों और कोतवालियों में फेरबदल होना तय माना जा रहा है।

स्थानांतरण पर रवाना होने से पहले सोमवार को पुलिस के कैंप कार्यालय में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने स्थानांतरित निरीक्षकों से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। हरिद्वार से राम किशोर सकलानी और गोविंद कुमार को रुद्रप्रयाग भेजा गया है। नरेंद्र सिंह बिष्ट बिष्ट को चमोली, मनीष उपाध्याय और प्रदीप बिष्ट को टिहरी, दिग्पाल कोहली, देवेंद्र सिंह रावत और जहांगीर अली को उत्तरकाशी भेजा गया है।