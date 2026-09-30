हरिद्वार में बदलेगा कई जगहों का नाम: चमगादड़ टापू होगा गंगाद्वीप, रोड़ी बेलवाला बनेगा हरि वन

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। नगर निगम हरिद्वार की बोर्ड बैठक सोमवार 28 सितंबर को ऋषिकुल आडीटोरियम में प्रस्तावित है।

बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम बदलने से लेकर पार्किंग, विज्ञापन, अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था और निगम की संपत्तियों के उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। एजेंडे में शामिल प्रस्तावों को बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद शहर के कई क्षेत्रों के नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

इन नामों को बदलने के पीछे क्षेत्रों को नए और उचित नाम दिए जाने की बात कही गई है। बैठक में नगर निगम के विभिन्न मामलों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए विधि प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा किन्नर बधाई शुल्क निर्धारण के लिए उपविधि बनाए जाने पर भी बोर्ड विचार करेगा।

संपत्ति अनुभाग के प्रस्ताव भी एजेंडे में महत्वपूर्ण एजेंडे में महापौर कार्यालय परिसर में अतिथिगृह, व्यावसायिक कांप्लेक्स और गंगा म्यूजियम बनाए जाने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं पुरानी कचहरी में अतिथिगृह अथवा व्यावसायिक कांप्लेक्स के निर्माण पर भी विचार किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र की सभी पार्किंग की निविदा का अधिकार नगर निगम हरिद्वार में निहित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

संपत्ति अनुभाग के प्रस्ताव भी एजेंडे में महत्वपूर्ण हैं। ग्राम सराय स्थित खरीदी गई भूमि की सेल डीड निरस्त करने और भूमि खरीद के लिए भुगतान की गई धनराशि वापस नगर निगम के खाते में प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार होना है।