हरिद्वार में हैप्पी हत्याकांड का मास्टरमाइंड इस्तेखार सहारनपुर से गिरफ्तार, एक तमंचा बरामद

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बहादराबाद के शान्तरशाह में पिछले दिनों बाइक मैकेनिक हैप्पी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने चार दिन पहले मुठभेड़ में सहारनपुर के शूटर मुदस्सिर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया था।

सामने आया था कि मुदस्सिर और शादाब के साथ मिलकर गांव में पूर्व में सैलून चलाने वाले इस्तेखार ने हैप्पी की हत्या कराई थी। दरअसल, इस्तेखार स्मैक का धंधा करता है और हैप्पी काफी समय से इस्तेखार को ब्लैकमेल करते हुए पुलिस से पकड़वाने की धमकी दे रहा था। जिससे तंग आकर इस्तेखार ने उसकी हत्या की साजिश रची थी।