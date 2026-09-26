हरिद्वार में लव जिहाद: शाहरुख ने अमन बनकर किया शोषण, मतांतरण का दबाव

संवाद सूत्र, पथरी। इंस्टाग्राम पर धार्मिक पहचान छिपाकर मध्य प्रदेश की एक युवती को प्रेम-जाल में फंसा कर शारीरिक शोषण और मतांतरण के दबाव का मामला सामने आया है।

हिंदू संगठनों की मदद से पीड़िता के परिवार से संपर्क हुआ। पुलिस ने आरोपित मुस्लिम युवक के साथ ही उसके भाई व मां समेत चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक टीम आरोपितों की तलाश में जुटी है।

13 सितंबर को युवती अमन से शादी करने के लिए घर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई थी। 14 सितंबर की सुबह करीब पांच बजे वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से युवक उसे अपने साथ ले गया और एक कमरे में रखा। युवती का आरोप है कि युवक ने स्वयं को मुस्लिम बताते हुए उससे मतांतरण के बाद शादी करने की बात कही।

यह भी पढ़ें- मथुरा: युवती का मतांतरण कराने का आरोप, ग्रामीणों की पंचायत; तनाव पर फोर्स तैनात मना करने पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। आरोप है कि इस दौरान युवक की मां और भाई ने भी दबाव बनाया। विरोध करने पर युवक, उसकी मां, भाई और एक अन्य व्यक्ति ने उसे कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। युवती का आरोप है कि वह करीब तीन दिन तक कमरे में बंद रही और उसे भोजन तक नहीं दिया गया। 18 सितंबर को पीड़िता ने खुद को एक अस्पताल में पाया।