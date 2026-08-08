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    हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर, आज 10वां दिन; हर ओर माथे पर त्रिपुंड धारी 'भोले' की भीड़

    By Shailendra prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 09:38 AM (IST)

    हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, जहां शुक्रवार शाम तक 2 करोड़ 64 लाख 8 हजार शिवभक्त गंगाजल लेकर लौट चुके हैं। आज 10वें दिन यह संख्या और बढ़न ...और पढ़ें

    आज शनिवार को कांवड़ का दसवां दिन। जागरण

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    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच रही है। पंतद्वीप और बैरागी द्वीप में मेले जैसा दृश्य नजर आने लगा है। आज शनिवार को कांवड़ का दसवां दिन है।

    कांवड़ शुरू होने से लेकर शुक्रवार की शाम तक 2 करोड़ 64 लाख 8 हजार शिवभक्त पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं।

    शुक्रवार को 44.38 लाख कांवड़ यात्री जल लेकर लौटे। आज कांवड़ यात्रियों की यह संख्या और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

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