CM योगी आज कांवड़ यात्रा मार्ग का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, कांवड़ियों पर बरसाएंगे फूल

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजियाबाद, मेरठ व बागपत में कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण कर पुष्प वर्षा करेंगे। इसके बाद मेरठ में मेरठ-रुड़की हाईवे स्थित दुल्हैड़ा चुंगी पर कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा भी करेंगे।

मुख्यमंत्री राजकीय वायुयान से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर गाजियाबाद, मेरठ और बागपत में कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण कर पुष्प वर्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर सुबह 11:45 बजे शोभित विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेगा।