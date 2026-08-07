हरिद्वार से महेंद्रगढ़ लाई जा रही 551 लीटर गंगाजल की कांवड़, 300 गायों को कराया जाएगा स्नान

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। धर्म नगरी महेंद्रगढ़ में आस्था और जीव-दया का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के गाव बधवाना निवासी शिवभक्त हरिद्वार से 551 लीटर गंगाजल की विशेष कांवड़ लेकर महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। इस पवित्र गंगाजल से क्षेत्र की लगभग 300 गायों को स्नान करवाया जाएगा।

कांवड़ ला रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि गोसेवा ही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है। गायों को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है, इसलिए इस बार भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ-साथ गोमाता के संवर्धन और कल्याण के उद्देश्य से यह संकल्प लिया गया है।