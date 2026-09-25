Haridwar Triple Talaq Case: शौहर ने पहले दिया तीन तलाक, फिर बोला - 'चाचा के साथ करना होगा हलाला'

संवाद सूत्र, पथरी। क्षेत्र की एक विवाहिता को तीन तलाक देने और उसके बाद निकाह हलाला के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने लक्सर क्षेत्र के आरोपित पति सहित चार ससुरालियों के खिलाफ पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी की शादी 20 जून 2020 को दरगाहपुर, लक्सर निवासी वाजिद से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही वाजिद ने पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया।