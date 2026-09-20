मुस्लिम महिला को मिला इंसाफ, तेजाब फेंककर तीन तलाक देने वाले पति को मुरादाबाद कोर्ट ने ठहराया दोषी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। तीन तलाक कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को न्यायालय से इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। निकाह के आठ साल बाद भी बच्चे नहीं होने पर पत्नी को पीटकर उसके ऊपर तेजाब फेंकने और तीन तलाक देकर घर से निकालने वाले वाहिद हुसैन को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। वाहिद हुसैन का निकाह सायबा बी से हुआ था।

सायबा बी ने छह जुलाई 2021 को भोजपुर थाने में शिकायत दी कि निकाह के आठ साल बाद भी उसे बच्चा नहीं होने पर पति और ससुरालियों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुराल वाले पति का दूसरा निकाह करना चाहते थे।

चार जुलाई, 2021 को उसे जमकर पीटा और फिर पति ने उस पर तेजाब भी फेंक दिया, तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति व ससुरालीजन रुबीना उर्फ रुबी, शमीम, नईम और शाकिर हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी लिखी थी।