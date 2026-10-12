हरिद्वार में दूसरा ईएसआई मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कैबिनेट ने भूमि हस्तांतरण को दी हरी झंडी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हरिद्वार में पहले से एक मेडिकल कॉलेज संचालित है। अब कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के माध्यम से दूसरा मेडिकल कॉलेज संचालित करने की योजना है।

इसके लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के दौरान इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ईएसआई के माध्यम से मेडिकल कॉलेज संचालित होने से जिले में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार मिलने की उम्मीद है।