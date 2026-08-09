Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार में तीन राज्यों की डाक कांवड़ की धमक, अब तक तीन करोड़ भक्तों ने भरा जल; आज पहुंचेगी भारी भीड़

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा से डाक कांवड़ का रैला हरिद्वार पहुंचने के साथ ही कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंच गया। कांवड़ यात्रियों के हरिद्वार पहुंचने और लौटने का सिलसिला 24 घंटे चालू है। शनिवार शाम छह बजे तक 55 लाख 40 हजार शिवभक्त जल लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुके थे।

अभी तक कांवड़ मेले में आने वाले शिवभक्तों का आंकड़ा तीन करोड़ पार पहुंच गया है। हरिद्वार की सबसे बड़ी बैरागी कैंप पार्किंग से लेकर शहर में हाइवे से सटी काॅलाेनियों में डाक कांवड़ के हजारों वाहन नजर आ रहे हैं। रविवार को अभी तक की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।

30 जुलाई से शुरू हुआ मेला श्रावण मास कांवड़ मेला 30 जुलाई से विधिवत रूप से शुरू हुआ था। पहले सप्ताह में कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ने के बाद डाक कांवड़ का जोर शुरू हुआ। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, बागपत, सहारनपुर और हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद से 25 हजार से ज्यादा वाहन मंगलौर से वाया लक्सर होते हुए कनखल बैरागी कैंप पहुंचे। इसी तरह दिल्ली व राजस्थान के अलग-अलग जिलों से भी 10 हजार से ज्यादा हरिद्वार पहुंचे।

हजारों की संख्या में डेरा डाले हुए कांवड़ यात्री अधिकांश वाहनों को बैरागी कैंप पार्किंग में पार्क कराया गया। लेकिन बड़ी संख्या में वाहन लक्सर क्षेत्र से गांवों के रास्ते सुभाषगढ़, दीनारपुर, ऐथल, एक्कड़ व सराय होते हुए ज्वालापुर पहुंचे।

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