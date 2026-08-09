DJ की धुन और शिव की झांकियों संग प्रयागराज से काशी चले कांवरिये, हाईवे की एक लेन पूरी तरह रिजर्व

जागरण संवाददाता, वाराणसी, (मिर्जामुराद)। सावन माह में 'बोलबम का नारा हैं बाबा एक सहारा हैं' समेत अन्य भक्ति गीतों की अनुगूंज से हाईवे गुलजार हो उठा हैं।म्यूजिक सिस्टम की मस्ती पर शिव की झांकी संग कंधे पर कांवर लिये नंगे पांव चल रहे कांवरिये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

प्रयागराज से जल उठा काशी आकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने का सिलसिला पूरे सावन माह तक चलता हैं।कांवरियो की सुरक्षा हेतु हाईवे की उत्तरी लेन पर यातायात बंद कर उसे कांवरियो के लिये आरक्षित कर दिया गया हैं। दक्षिणी लेन पर ही दोनों ओर के वाहनों का आवागमन हो रहा हैं।