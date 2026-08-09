अब रात में और भी अलौकिक दिखेगी काशी, काल भैरव समेत 20 धार्मिक स्थलों पर लगेंगी हाईटेक फसाड लाइट

अरुण कुमार मिश्र, वाराणसी। काशी के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को रात के समय और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के विद्युत वृत्त ने 16.93 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी के प्रमुख मंदिरों, घाटों और पर्यटन स्थलों पर फसाड लाइटिंग कराने के लिए निर्देश जारी किया है।

इस परियोजना के तहत भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन, अन्नपूर्णा मंदिर, अस्सी घाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट समेत 20 प्रमुख स्थलों को आधुनिक रोशनी से सजाया जाएगा। कार्य पूरा करने की अवधि 12 माह निर्धारित की गई है। कार्य यूपीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग की ताजा जानकारी के अनुरूप कराया जाएगा।

दो बार निरस्त होने के बाद तीसरी बार जारी हुई निविदा परिषद ने निर्माण एजेंसी के लिए गुणवत्ता को लेकर भी कड़े प्रविधान किए हैं। कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की तीन वर्ष तथा फसाड लाइट में उपयोग होने वाले लाइट फिक्स्चर की पांच वर्ष की वारंटी देना अनिवार्य होगा। खराबी आने पर संबंधित फर्म को तत्काल बदलने या मरम्मत कराने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

संबंधित कार्य के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं मिलने के कारण दो बार निविदा प्रक्रिया निरस्त होने के बाद विभाग ने तीसरी बार टेंडर जारी किया। सात अगस्त को तकनीकी बोली में तीन लोगों ने आवेदन किया है। बताया गया कि 15 अगस्त से पहले कार्य का निर्धारण पात्र आवेदक को कर दिए जाने की उम्मीद है।