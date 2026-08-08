काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में पैर की फिबुला हड्डी से बनाया इंसान का नया जबड़ा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय की ओरल एवं मैक्सिलोफेसियल सर्जरी (OMFS) टीम ने एक 35 वर्षीय युवक के निचले जबड़े के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है। इस प्रक्रिया में युवक के पैर की फिबुला हड्डी से नया जबड़ा बनाया गया है।

लखीमपुर खीरी का निवासी मरीज प्रो. अखिलेश कुमार सिंह की OPD में चेहरे पर सूजन और निचले जबड़े में विषमता की शिकायत के साथ आया था। जांच में पता चला कि उसके निचले जबड़े में एक बड़ा ट्यूमर है, जिसने जबड़े की बनावट को पूरी तरह बदल दिया था। युवक लंबे समय से इस समस्या से ग्रसित था और सामाजिक चिंता का सामना कर रहा था।

मरीज लगभग सात वर्षों से एमेलोब्लास्टोमा नामक ट्यूमर से पीड़ित था। उसने कई स्थानों पर उपचार कराया, लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। अंततः उसे बीएचयू आने की सलाह दी गई। इस जटिल ऑपरेशन का नेतृत्व प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने किया, जिसमें प्रो. नरेश कुमार शर्मा, डॉ. श्वेता, डॉ. आशुतोष आर्या, डॉ. अंशु और डॉ. पूनम यादव शामिल थे। एनेस्थीसिया विभाग से प्रो. यशपाल सिंह, डॉ. तनवी आनंद और डॉ. दीपक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।