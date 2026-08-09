कांवड़ यात्रा पर पुष्पवर्षा के सहारे सीएम योगी ने रखी 2027 चुनाव की नींव: मंच से रालोद संग दिया गठबंधन का संदेश
योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर 2027 के विधानसभा चुनावों की मजबूत नींव रखी, जिसमें हिंदुत्व और गठबंधन का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम मे ...और पढ़ें
HighLights
योगी ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर 2027 चुनाव की नींव रखी
भाजपा ने हिंदुत्व और गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया
रालोद सांसद-विधायक मंच पर, गठबंधन की एकजुटता दिखी
जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुटा है।शनिवार को कांवड़ यात्रियों पर सरकार की पुष्पवर्षा भी भाजपा की 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से कम नहीं था। सरकार ने इस कार्यक्रम की तैयारी में पूरी ताकत लगाकर हिंदुत्व का संदेश देने का प्रयास किया।वहीं मंच पर भी योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन की मजबूती दिखाने के लिए रालोद के बिजनौर सांसद चंदन चौहान और सिवालखास से विधायक गुलाम मोहम्मद को भी साथ साथ रखा।
भाजपा हिंदुत्व के नारे के सहारे ही प्रदेश में दो बार से सरकार बना रही है। वर्ष 2027 के चुनाव में भी वह तीसरी बार सत्ता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
कांवड़ियों के स्वागत में सरकार ने लगा दी पूरी जान
हालांकि प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटा है लेकिन भाजपा के लिए कांवड़ यात्रा रामबाण साबित हुई। इस मौके को भुनाने में भी संगठन और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी।हिंदुत्व का संदेश देने के लिए सरकार ने शिवभक्त कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। इस भव्य स्वागत के जरिये कांवड़ लेने गए करोड़ों लोगों को रिझाना। प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रियों पर हर साल पुष्पवर्षा करती है लेकिन दो वर्षों से हाईवे की दुल्हैड़ा चुंगी पर मंच सजाकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है।
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भाजपा की चुनावी तैयारी इस बात को कर रही साबित
भाजपा की चुनावी तैयारी इस बात से भी साबित हो रही है कि इस बार कार्यक्रम पिछले वर्ष की तुलना में काफी जोरदार रहा।कई कुंतल फूल मंच से और आसमान से बरसाये गए। मंच पर भाजपा के कई जनपदों के जनप्रतिनिधि और मेरठ के संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कांवड़ियों की खुशी ने भाजपाईयों को संतोष भी दिया कि उनका प्रयास सफल रहा।
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मंच पर रालोद के सांसद और विधायक को रखा साथ, दिया गठबंधन का संदेश
मंच से योगी आदित्यनाथ ने मजबूत गठबंधन का भी संदेश दिया।पुष्पवर्षा के दौरान एक एक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी बारी बारी से मुख्यमंत्री के पास आते रहे और पुष्पवर्षा में सहयोग करते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजनौर से रालोद के सांसद चंदन चौहान और सिवालखास से विधायक गुलाम मोहम्मद को भी अपने पास बुलाकर उनसे भी पुष्पवर्षा कराई।