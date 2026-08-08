फूल-मालाएं, खुली जीप और ढोल-नगाड़े ... सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने के आरोपितों का स्वागत

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद परिसर में स्वांग को लेकर विवादों आए में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दो अगस्त को दिल्ली में आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की थी। इस दौरान उन पर बुलंदशहर के दो युवकों ने जूता फेंका था।

आरोपित सुमित गिरि व हैप्पी शर्मा शुक्रवार को यहां पहुंचे। इस दौरान दोनों का फूल माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया गया। खुली जीप में बुलंदशहर से नैवला हसनपुर गांव तक रोड शो भी निकाला गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई।