हाथ में ककोरा लेकर डीएम आगरा के पास पहुंचा किसान बोला- बहुत धन्यवाद, आपने 30 दिन में सुलाझा दी समस्या

जागरण संवाददाता, आगरा तहसीलों में किस कदर अफसरशाही हावी है इसका उदाहरण शुक्रवार कलेक्ट्रेट में देखने मिला। तीन साल से किसान की भूमि की पैमाइश नहीं हो पा रही थी। छह जुलाई को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की तो एक माह में काम हो गया। इसके बाद शुक्रवार को किसान राम प्रकाश सुबह 10 बजे डीएम के सामने पहुंचे।

चंबल के बीहड़ से साथ लाए ककोरा (एक प्रकार की सब्जी) दिए और फिर हाथ जोड़ते हुए डीएम मनीष बंसल का धन्यवाद किया। भावुक होकर कहा कि आप महान हैं। तीन साल की परेशानी 30 दिन में खत्म कर दी। किसान के चेहरे पर खुशी देख कर डीएम भी मुस्कराए बिना नहीं रह सके।