उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी: कांग्रेस हाईकमान ने पांच समितियां गठित कींं, भुवन कापड़ी घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पार्टी संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए कार्यकारी समिति समेत पांच समितियों का गठन भी कर दिया गया है। 41 सदस्यीय कार्यकारी समिति में वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है।

समिति में इन्हें मिली जगह समिति में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, गुरदीप सिंह सप्पल, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, करन माहरा, डॉ. हरक सिंह रावत, भुवन चंद्र कापड़ी, तिलकराज बेहड़, मयूख महर, ममता राकेश, हरीश सिंह धामी, मनोज तिवारी फुरकान अहमद, विक्रम सिंह नेगी, आदेश सिंह चौहान, मदन सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह राणा, खुशाल सिंह अधिकारी, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, सुमित हृदयेश, वीरेंद्र सिंह जाती, लखपत सिंह बुटोला, गोविंद सिंह कुंजवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, शूरवीर सिंह सजवाण, मंत्री प्रसाद नैथानी, नवप्रभात, प्रदीप टम्टा, महेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र रावत, ब्रह्मस्वरूप ब्रहमचारी, रणजीत रावत, जीतराम, संजीव आर्य, आर्येंद्र शर्मा, सरोजनी कैंत्यूरा, वैभव वालिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है।