उत्तराखंड में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला: रुद्रप्रयाग-चमोली, टिहरी और बागेश्वर में यलो अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और बौछारों के दौर जारी हैं। हालांकि, भारी वर्षा का क्रम धीमा पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व गर्जन के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा, भूस्खलन से बढ़ी मुश्किलें मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर देखने को मिल सकते हैं। वहीं हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपदों में भी गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है।